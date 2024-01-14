Снайперы в зоне СВО относят иностранных наемников к приоритетным целям

Бойцы пояснили агентству, что иностранных наемников не трудно определить среди украинских боевиков. Как правило они одеты лучше, держатся в центре или позади группы, нередко отдают приказы.
«Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника из числа противника — ред.) для каждого будет как … своя победа. (Бойцам РФ — ред.) Будет, что вспомнить, что иностранного фашиста … к “Бандере” отправили», — сказал РИА Новости снайпер с позывным «Пианист».
Другой боец из подразделения ВС РФ также поддерживает мнение о том, что иностранным наемникам не стоит принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима.
«Иностранцы, должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», — сказал снайпер с позывным «Немой».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость. Также Шойгу уточнял, что количество иностранных наемников, желающих принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сократилось в шесть раз.
Степан Бандера — лидер «Организации украинских националистов»*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — «Украинской повстанческой армии»*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещена в России.