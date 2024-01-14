Задержан похоронщик, ограбивший десятки стариков в Екатеринбурге

Например, прошлой весной о краже сообщила 87-летняя жительница Эльмаша. Незнакомый мужчина, представившийся сантехником, заявил, что в ее квартире произошла протечка. Приступив к «ремонту», злоумышленник вручил пенсионерке плоскогубцы и велел держать гайку на батарее. Сам он якобы отлучился в подвал, но спустя время так и не появился. Позднее женщина обнаружила, что из-под матраса пропал ее ежедневник, в котором лежали 510 тыс. рублей.
«Водопроводчику» вменяют несколько эпизодов хищений денег, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Фигурантом дела оказался местный житель, работавший менеджер в похоронном бюро и ранее судимый за оборот наркотиков. Полиция установила его причастность к почти двум десяткам аналогичных краж. Общий ущерб — порядка 3 млн рублей.
Мужчина арестован. В его отношении расследуются несколько уголовных дел по статье 158 УК РФ о краже.