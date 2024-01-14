Уральского экс-участкового, обвинившего МВД в сокрытии трупов, отправили домой

По версии следствия, Золотко ударил троих людей в период с 2019 по 2021 год. По словам супруги, он защищался от ранее судимых людей, которых в свое время помогал задерживать. По этим фактам проводилась служебная проверка, которая, как уверяет Кристина Золотко, не выявила нарушений со стороны Юрия. Однако сейчас Золотко грозит до десяти лет колонии.