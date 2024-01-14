СМИ: персонал Белого дома эвакуировали из-за пропалестинской демонстрации

Протестующие, по данным издания, повредили забор возле Белого дома, который возвели перед акцией. Некоторые начали перелезать через ограждение, в это время участники демонстрации выкрикивали лозунги «К черту Джо Байдена» и «Ломай! Вы поддерживаете убийство детей!». Люди также кидали в офицеров полиции бутылки с водой и палки, отломанные от палестинских флагов, говорится в публикации.