СМИ: персонал Белого дома эвакуировали из-за пропалестинской демонстрации

Протестующие, по данным издания, повредили забор возле Белого дома, который возвели перед акцией. Некоторые начали перелезать через ограждение, в это время участники демонстрации выкрикивали лозунги «К черту Джо Байдена» и «Ломай! Вы поддерживаете убийство детей!». Люди также кидали в офицеров полиции бутылки с водой и палки, отломанные от палестинских флагов, говорится в публикации.
«Второстепенный персонал был эвакуирован из этого района в качестве меры предосторожности, поскольку агрессивная демонстрация набирала силу, подтвердили в Секретной службе», — пишет New York Post.
Пропалестинская демонстрация напротив Белого дома состоялась вечером 13 января. Она стала завершением «Марша Вашингтона за Газу», участники которого призвали положить конец военным действиям Израиля в секторе Газа. В митинге, по данным СМИ, приняли участие тысячи человек, некоторые из них несли плакаты с надписями: «Никаких голосов за геноцид Джо», «У Байдена руки в крови» и «Пусть Газа живет». Арестов после пропалестинской демонстрации не было.
Демонстрации в поддержку Палестины начали проходить в арабских государствах, Европе, США и других странах после начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». 7 октября 2023 г. боевики напали на южные израильские районы, после этого армия Израиля начала активные бомбардировки сектора Газа. Посол Израиля в ноябре назвал пропалестинские демонстрации новым видом антисемитизма.