Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино

«На поселок Теткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Старовойт.
Он добавил, что в двух домах выбиты окна. Кроме того, собственникам окажут помощь в ремонте, отметил губернатор.
Украинские военные постоянно наносят удары по Глушковскому и другим приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.