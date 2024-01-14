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Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Курской области, есть пострадавший с осколочным ранением средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«На поселок Теткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Старовойт.

Он добавил, что в двух домах выбиты окна. Кроме того, собственникам окажут помощь в ремонте, отметил губернатор.

Украинские военные постоянно наносят удары по Глушковскому и другим приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.