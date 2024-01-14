На разворотном автомобильном мосту в Алматы разошелся шов

По словам корреспондента Zakon.kz, который съездил на место, размер образовавшегося шва — более 10 см. Выглядит так, будто две конструкции разошлись друг от друга.
В одном месте видно, как у отбойника сорвало крепления. Также четко виден расход между двумя конструкциями.
Также, если посмотреть под мостом, складывается ощущение, что конструкция немного расходится.
В этой же позиции видно, что под мостом проводились работы — копали землю.
Zakon.kz направит официальный запрос в акимат города Алматы для прояснения ситуации.