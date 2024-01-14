Труп обнаружили прохожие, которые сообщили о случившемся в УВД по Сочи. Специалисты извлекли тело из воды и передали правоохранителям для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность погибшего.
Татьяна Ручкина.
В Сочи в реке около ТРЦ «Море Молл» нашли тело
В Центральном районе Сочи вечером 13 января в реке обнаружили тело мужчины. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Труп обнаружили прохожие, которые сообщили о случившемся в УВД по Сочи. Специалисты извлекли тело из воды и передали правоохранителям для проведения судебно-медицинской экспертизы.