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В Сочи в реке около ТРЦ «Море Молл» нашли тело

В Центральном районе Сочи вечером 13 января в реке обнаружили тело мужчины. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
криминал
Источник: ГУ МВД

Труп обнаружили прохожие, которые сообщили о случившемся в УВД по Сочи. Специалисты извлекли тело из воды и передали правоохранителям для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность погибшего.

Татьяна Ручкина.