В Сочи в реке около ТРЦ «Море Молл» нашли тело

Труп обнаружили прохожие, которые сообщили о случившемся в УВД по Сочи. Специалисты извлекли тело из воды и передали правоохранителям для проведения судебно-медицинской экспертизы.



Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность погибшего.



Татьяна Ручкина.