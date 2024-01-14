Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.
«Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны», — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Луганской народной республики и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве.
«В результате уничтожено более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица “Мста-Б”, — сказали в министерстве.