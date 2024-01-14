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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР.

«Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс “Стрела-10” и шесть автомобилей, — готовится в сводке министерства.

Кроме того, сообщили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».