Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР.
«Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс “Стрела-10” и шесть автомобилей, — готовится в сводке министерства.
Кроме того, сообщили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».