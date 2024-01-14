ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

До этого, 9 января, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. Карасев отметил, что российские силы наносят точечные удары, которые направлены именно на уничтожение объектов ВПК.