В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на автомойке

Напомним, что пожар начался около 11 часов на улице Металлургической, 56. Огонь стремительно распространялся по территории автомойки. Клубы черного дыма заполонили всю улицу. На месте ЧП работали 22 спасателя и пять спецмашин. Полностью потушить огонь удалось за полтора часа. Причина пожара устанавливается.