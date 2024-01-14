В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на автомойке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По информации региональной пресс-службы, полностью ликвидировать огонь удалось в 12:32. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что пожар начался около 11 часов на улице Металлургической, 56. Огонь стремительно распространялся по территории автомойки. Клубы черного дыма заполонили всю улицу. На месте ЧП работали 22 спасателя и пять спецмашин. Полностью потушить огонь удалось за полтора часа. Причина пожара устанавливается.