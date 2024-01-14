Состоялось прощание с участником СВО Алмазом Ахтаровым

Важное место в его карьере занимал спорт. Алмаз Анисович награжден почетным знаком «Лучший тренер Республики Башкортостан», стал первым чемпионом из Салаватского района по национальной борьбе курэш. Воспитал более 15 кандидатов в мастера спорта, многие стали победителями и призерами чемпионатов.