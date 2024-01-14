Состоялось прощание с участником СВО Алмазом Ахтаровым

В траурном митинге принял участие заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром трансгаз Уфа» Константин Пестов.
Алмаз Ахтаров до ухода на передовую работал старшим охранником Аркауловского отделения Башкирского отряда охраны филиала ПАО «Газпром» — «Приволжское Межрегиональное управление охраны». Он был примерным семьянином, вместе с супругой растил троих детей. Его отличали стойкость и настойчивость.
Важное место в его карьере занимал спорт. Алмаз Анисович награжден почетным знаком «Лучший тренер Республики Башкортостан», стал первым чемпионом из Салаватского района по национальной борьбе курэш. Воспитал более 15 кандидатов в мастера спорта, многие стали победителями и призерами чемпионатов.
Коллектив газотранспортного предприятия выражает глубокие соболезнования родным и близким Алмаза Ахтарова. Вечная слава герою!