Минчанин нашел в парке сверток с марихуаной и употребил ее — узнали, чем все закончилось

Двое мужчин распивали спиртные напитки в парке вблизи ул. Л. Сапеги, когда к ним подошли сотрудники милиции. Вдруг один из нарушителей разбил свой телефон. Оказалось, сделал он это неспроста — в нем была сохранена переписка с работником наркомаркета, в котором минчанин иногда приобретал запрещенные вещества. После при обыске у него дома оперативники наркоконтроля обнаружили сверток с марихуаной массой 0,37 г. Мужчина сказал, что за день до задержания якобы нашел его в парке. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. В момент задержания гражданин находился под воздействием дурмана.
— Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, — прокомментировала помощник прокурора Московского района Анна Грузневич, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств и на основании ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 2 года 6 месяцев.