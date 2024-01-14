Минчанин нашел в парке сверток с марихуаной и употребил ее — узнали, чем все закончилось

Двое мужчин распивали спиртные напитки в парке вблизи ул. Л. Сапеги, когда к ним подошли сотрудники милиции. Вдруг один из нарушителей разбил свой телефон. Оказалось, сделал он это неспроста — в нем была сохранена переписка с работником наркомаркета, в котором минчанин иногда приобретал запрещенные вещества. После при обыске у него дома оперативники наркоконтроля обнаружили сверток с марихуаной массой 0,37 г. Мужчина сказал, что за день до задержания якобы нашел его в парке. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. В момент задержания гражданин находился под воздействием дурмана.