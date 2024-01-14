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В Тульской области подачу тепла ограничили в 372 многоквартирных дома

В городе Новомосковск Тульской области подачу тепла ограничили в более 370 многоквартирных домов и на некоторые социальные объекты. Причиной стала авария на Новомосковской электростанции.
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Источник: AP 2023

«На текущий момент в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице в городе снижена температура подачи теплоносителя», — сообщила пресс-служба правительства области во «ВКонтакте».

В материале указано, что ситуация находится на контроле губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Все действия координирует министр ЖКХ Олег Дючков.

Портал «Тульские новости» пишет, что в Новомосковске прорвало трубу 400-го диаметра. Для полноценного ремонта необходимо «полностью слить систему и остановить работу двух центральных тепловых пунктов».

С начала января жители разных регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении и подаче тепла. Кремль связывал отключения отопления с морозами и износом ЖКХ. 13 января глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе без отопления остаются 50 тыс. человек.

Петр Бузлаев

ЖКХ