В Тульской области подачу тепла ограничили в 372 многоквартирных дома

С начала января жители разных регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении и подаче тепла. Кремль связывал отключения отопления с морозами и износом ЖКХ. 13 января глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе без отопления остаются 50 тыс. человек.