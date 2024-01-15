15-летняя девочка найдена погибшей в Арзамасе

В Арзамасе Нижегородской области нашли погибшей 15-летнюю Марию, которая пропала 13 января. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».
Девочка 13 января ушла из дома и не вернулась. В тот же вечер стало известно, что она погибла.
«Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации! — написали представители поисковиков. — Выражаем соболезнования родным и близким погибшего».
Напомним, в Нижнем Новгороде со 2 января разыскивают пропавшую в Сормовском районе 83-летнюю Ираиду Мосейчук.