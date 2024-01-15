МЧС Белоруссии ликвидировало пожар в поезде

«Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по устранению последствий происшествия и доставке пассажиров в пункты назначения», — говорится в сообщении. Отмечается, что по причине произошедшего задержаны также отдельные поезда на участке Минск-Осиповичи. Ориентировочное время опоздания составит от 20 минут до 1 часа 30 минут.