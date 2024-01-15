МЧС Белоруссии ликвидировало пожар в поезде

«Спасатели ликвидировали возгорание электропоезда “Минск-Пуховичи” вблизи железнодорожной станции “Михановичи” в Минском районе. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось открытое горение во втором вагоне», — говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. «Возгорание ликвидировано в 21.42 (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.
В свою очередь Белорусская железная дорога в своём Telegram-канале проинформировала, что возгорание произошло в 20.53 на станции Михановичи, поезд направлялся из Минска.
«Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по устранению последствий происшествия и доставке пассажиров в пункты назначения», — говорится в сообщении. Отмечается, что по причине произошедшего задержаны также отдельные поезда на участке Минск-Осиповичи. Ориентировочное время опоздания составит от 20 минут до 1 часа 30 минут.
«Причины инцидента устанавливаются», — добавили в компании.