Грузовик слетел в кювет на трассе в Костанайской области

Это произошло 14 января во время разбушевавшейся непогоды.
Для аварийно-спасательных работ по извлечению автомобиля из кювета задействованы силы и средства пожарной части № 19, отдела полиции Узункольского района, ТОО «ДЭУ 54 КАЖсервис» и «Олжа Ряжское» ПК Узынколь.
«В результате совместных усилий всех заинтересованных органов и служб грузовой автомобиль с прицепом успешно извлечён из кювета. В проведении работ было задействовано 12 человек и пять единиц техники», — отметили в ДЧС Костанайской области.
Водитель грузовика поблагодарил всех за помощь.