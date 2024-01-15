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Грузовик слетел в кювет на трассе в Костанайской области

В Узункольском районе на трассе А-21 Костанай-Мамлютка грузовой автомобиль с прицепом попал в кювет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
Грузовик слетел в кювет на трассе в Костанайской области
Источник: Polisia.kz

Это произошло 14 января во время разбушевавшейся непогоды.

Для аварийно-спасательных работ по извлечению автомобиля из кювета задействованы силы и средства пожарной части № 19, отдела полиции Узункольского района, ТОО «ДЭУ 54 КАЖсервис» и «Олжа Ряжское» ПК Узынколь.

«В результате совместных усилий всех заинтересованных органов и служб грузовой автомобиль с прицепом успешно извлечён из кювета. В проведении работ было задействовано 12 человек и пять единиц техники», — отметили в ДЧС Костанайской области.

Водитель грузовика поблагодарил всех за помощь.