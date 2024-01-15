Без вещей и без денег: комсомольчанка потеряла 40 тысяч, доверившись объявлению из интернета

В полиции рассказали, что 59-летняя жительница Ленинского района в прошлом году переехала в Комсомольск из Николаевска-на-Амуре. Забрать все вещи сразу у нее не получилось, и она оставила их у родственника на хранение. Когда имущество ей понадобилось, она нашла в интернете грузчика и договорилась с ним о доставке по телефону.