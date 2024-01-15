Без вещей и без денег: комсомольчанка потеряла 40 тысяч, доверившись объявлению из интернета

Жительница Комсомольска-на-Амуре стала жертвой мошенников, желая воспользоваться услугами грузчиков.
В полиции рассказали, что 59-летняя жительница Ленинского района в прошлом году переехала в Комсомольск из Николаевска-на-Амуре. Забрать все вещи сразу у нее не получилось, и она оставила их у родственника на хранение. Когда имущество ей понадобилось, она нашла в интернете грузчика и договорилась с ним о доставке по телефону.
— Женщине сообщили дату погрузки и предложили сразу оплатить все услуги, перечислив 40 тысяч рублей на указанный собеседником счет. Заявительница перевела требуемую сумму и предупредила своего родственника, чтобы он встретил грузчиков, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
В оговоренный день женщина ждала сообщения о погрузке и доставке, но ее телефон молчал. Когда она попыталась связаться с грузчиками, то на телефон никто не ответил. Его номер оказался заблокированным, а родственник рассказал, что к нему никто не приехал. Женщина обратилась в полицию.
Сейчас полицейские ищут аферистов. Заведено уголовное дело. Преступникам грозит до пяти лет колонии.