Тряска во время сна: в Нанайском районе в кювет слетел пассажирский автобус

В Хабаровском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство с людьми слетело в кювет в Нанайском районе.
Авария случилась 14 января в 23:30 на 371 километре дороги «Хабаровск-Лидога-Ванино». Люди мирно спали, когда вдруг началась сильная тряска.
— Водитель пассажирского автобуса Daewoo, двигаясь со стороны поселка Ванино в сторону Хабаровска, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения, — рассказали в ГИБДД Нанайского района.
В этот момент в автобусе ехали 28 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Пассажиров отправили в краевую столицу на другом транспорте. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все подробности случившегося.