В Хабаровске трамвай сбил ребенка

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, происшествие случилось в районе дома № 2 по улице Волочаевской 14 января. Пешеход шел от остановки, трамвай начал движение. В какой-то момент мальчик поскользнулся и упал. Ранее в краевой ГИБДД сообщили, что ребенок повредил плечо.