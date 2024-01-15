Где в Казахстане закрыты трассы из-за непогоды 15 января

АСТАНА, 15 янв — Sputnik. «КазАвтоЖол» обновил информацию о положении на дорогах Казахстана.
«Введено ограничение движения транспорта на 42 участках автодорог республиканского значения в 9 областях», — говорится в сообщении.
Абайская область
- «Омск — Майкапшагай» км. 733−906, уч. г. Семей. — с. Калбатау.
- «Усть-Каменогорск-Семей» км. 103−198 уч. гр. Восточно-Казахстанской области — г. Семей.
- «Омск — Майкапшагай» км. 910−1002, уч. с. Калбатау — с. Кокпекты.
- Алматы — Усть-Каменогорск км. 615−1013, уч. гр. Жетысуской обл. — гр. Восточно-Казахстанской обл.
- Таскескен — Урджар км. 0−75, уч. с. Таскескен — с. Урджар.
На трассах в области снег, метель, ограничение видимости, гололед.
Акмолинская область
- Астана — Петропавловск км. 18−234, уч. г. Астана — г. Щучинск.
- Астана — Кабанбай батыр-Нура-Темиртау«км. 35−51, уч. г. Кабанбай-Батыра — гр. Карагандинской обл.
- Астана — Ерейментау-Шидерты» км. 16−200, уч. г. Астана — гр. Павлодарской обл.
- Жезказган — Петропавловск«км. 377−440, уч. гр. Костанайской обл. — г. Державинск.
- Екатеринбург — Алматы» км. 917−1181, уч. с. Жаксы — п. Акмешит.
- Жаксы — Есиль-Бузулук«км. 0−82, уч. с. Жаксы — п. Бузулук.
- Жезказган — Петропавловск» км. 537−552, уч. п. Бузулук. — п. Сурган.
- Костанай — Аулиеколь-Сурган«км. 232−260, уч. гр. Костанайской обл. — п. Сурган.
- Кокшетау — Рузаевка» км. 0−61, уч. г. Кокшетау — гр. Северо-Казахстанской области.
- Жезказган — Петропавловск«км. 440−537, уч. г. Державинск — п. Бузулук.
- Екатеринбург — Алматы» км. 1181−1230, уч. п. Акмешит — п. Кажымукан.
- Астана — Коргалжын км. 42−124, уч. п. Отемыс — п. Коргалжын.
- Кокшетау — Атбасар«км. 107−184, уч. п. Балкашино — г. Атбасар.
- Астана — Петропавловск» км. 304−341, уч. г. Кокшетау — гр. Северо-Казахстанской области.
Восточно-Казахстанская область
- Усть-Каменогорск — Семей км. 10−103 уч. г. Герасимовка — гр. Абайской обл.
- Усть-Каменогорск — Алтай — Большой Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключикм. 6−166, уч. с. Ушановское — г. Алтай.
- Алматы — Усть-Каменогорск км 1013−1048, уч. гр. Абайской обл. — поворот с. Уланское.
- Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр.РФ км. 105−123, уч. г. Шемонаиха— гр.РФ.
Жетысуская область
- Ушарал — Достык км 84−184, уч. ст. Коктума — ст. Достык.
- Алматы — Усть-Каменогорск«км. 557−615, уч. г. Ушарал — гр. Абайской обл.
Карагандинская область
- Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау км. 51−101, уч. гр. Акмолинская обл. — п. Нура.
- Кызылорда — Павлодар км. 970−1135, уч. г. Караганда — гр. Павлодарской обл.
Костанайская область
- Жезказган — Петропавловск км. 339−377, уч. г. Аркалык — гр. Акмолинской обл.
- Костанай — Аулиеколь — Сурган км. 218−232, уч. с. Октябрьское — гр. Акмолинской обл.
- Жезказган — Петропавловск км. 252−335, уч. г. Аркалык — гр. Улытауской обл.
Павлодарская область
- Астана — Ерейментау — Шидерты км. 200−259 уч. гр. Акмолинской обл. — п. Шидерты.
- Ленинский — Иртышск — Русская Поляна» км. 100−263, уч. — п. Актогай — гр.РФ.
- Омск — Майкапшагай км. 191−300, уч. — гр.РФ. — п. Качиры.
- Кызылорда — Павлодар км. 1135−1206, уч. гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты.
Северо-Казахстанская область
- Кокшетау — Рузаевка км. 61−91, уч. гр. Акмолинской обл. — с. Саумалколь.
- Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — гр.РФ" км 213−280, уч. с. Кишкенеколь области. — гр.РФ.
- Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское км 62−228, уч. с. Возвышенка — с. Рощинское.
- Рощинское — Корнеевка — Волошинка км 0−87, уч. с. Рощинское — с. Волошинка.
- Волошинка — Сергеевка — Тимирязево км 0−119, уч. с. Волошинка — с. Тимирязево.
- Тимирязево — Сарыколь — граница Костанайской области км 0−32 уч. с. Тимирязево — граница Костанайской области.
- Астана — Петропавловск км. 341−473, уч. гр. Акмолинской области — с. Бесколь.
Улытауская область
- Жезказган — Петропавловск км. 137−252, уч. п. Улытау — гр. Костанайской области.