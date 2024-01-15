Женщину, сбывавшую героин, задержала полиция в Уссурийске

Как сообщает телеграмм-канал Полиция Приморья, в отдел по контролю за оборотом наркотиков пришло сообщение о том, что некая женщина занимается так называемыми «закладками». В итоге была задержана 38-летняя местная жительница. В подъезде многоквартирного дома, где она сделала «закладку», обнаружили еще один фольгированный сверток.