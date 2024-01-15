Женщину, сбывавшую героин, задержала полиция в Уссурийске

Полиция Уссурийска задержала подозреваемую в покушении на сбыт героина в крупном размере. В кармане куртки у неё нашли пять доз наркотика, завёрнутых в фольгу.
Как сообщает телеграмм-канал Полиция Приморья, в отдел по контролю за оборотом наркотиков пришло сообщение о том, что некая женщина занимается так называемыми «закладками». В итоге была задержана 38-летняя местная жительница. В подъезде многоквартирного дома, где она сделала «закладку», обнаружили еще один фольгированный сверток.
Позже в отделе полиции задержанная попросилась в туалет, где попыталась выкинуть наркотики, которые прятала в нижнем белье. При осмотре личных вещей у женщины было обнаружено и изъято 25 свертков.
Экспертиза установила, что изъятый наркотик это героин, весом 11 граммов. В квартире у женщины нашли весы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Возбуждены уголовные дела. Женщине инкриминируют незаконный сбыт наркотических средств. Санкция статьи УК предусматривает наказание на срок до 20 лет. Пока расследование продолжается, наркодилершу отправили в следственный изолятор.