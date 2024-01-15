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В Омске потерялись два малыша 6 и 4 лет

К счастью, детей быстро удалось найти.

В Росгвардии рассказали о спасении двух маленьких детей в Омске. Мальчик и девочка 6 и 4 лет пропали в районе улицы Профинтерна. Они ушли гулять и заблудились. Информация об этом была передана экипажам вневедомственной охраны.

Вскоре старший прапорщик Павел Касьян и старший сержант Аскар Жунусов увидели шедших по улице детей без сопровождения взрослых. Оказалось, это и были разыскиваемые малыши.

Росгвардейцы обогрели детей в салоне служебной машины и напоили горячим чаем, после чего доставили мальчика и девочку в полицию, где их передали родственникам.