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Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены.

Как сказал летчик Су-25 с позывным «Джимми», «ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель».

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.