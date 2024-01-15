Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказали в ведомстве.