Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказали в ведомстве.
Как отметили в министерстве, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены.
Как сказал летчик Су-25 с позывным «Джимми», «ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель».
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.