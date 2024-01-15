МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК «Корнет» с рекордного расстояния

«Наша цель — это уничтожение техники противника, ну, а также мы уничтожаем скопления пехоты противника, его наблюдательные пункты, снайперские лежки. Какие дадут цели, по тем и работаем. У нас на пусковых установках теперь установлены тепловизоры и, в зависимости от ракет, мы можем стрелять на дальность и до 10 км, днем и ночью. Раньше я работал с другими противотанковыми комплексами, но этот комплекс превосходит их во всем. Это лучшее, что у меня было», — цитируется в сообщении заместитель командира противотанкового взвода с позывным Зевс.