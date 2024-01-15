Секунда до взрыва. Российский солдат увернулся от дрона-камикадзе ВСУ

«Атаковала его FPV-ишка, — анализирует ситуацию опытный командир роты добровольцев “Барс 3” с позывным Мох. — Я своим бойцам всегда объясняю, что если попали под воздушную атаку, то главное не надо паниковать. Дрон действительно можно сбить из автомата. От него можно даже убежать или увернуться, ведь управляет им оператор, а скорость дрона довольно большая, чтобы он успевал отреагировать на действия “жертвы”. Но одно дело увернуться от дрона со сбросом, на моей практике такое было не раз, а другое — от камикадзе, как в данном случае. Боец на видео действительно красавчик: очень хладнокровен и до безумия везучий. Дай Бог, чтобы удача его никогда не оставляла».