Секунда до взрыва. Российский солдат увернулся от дрона-камикадзе ВСУ

Зачастую именно хладнокровие, помноженное на боевой опыт, спасает на передовой жизнь. Эту истину ещё раз подтвердило видео, которое разошлось в Telegram-каналах: российский боец в зоне СВО вначале пытался отбиться от украинского дрона из автомата, а затем ловким кульбитом увернулся от смертельной атаки.
«Красава! Ловко его уделал»
Это примерно то, что говорили за кадром российские операторы, которые наблюдали за боем нашего солдата и украинского дрона-камикадзе. Слов на видео, конечно, слышно больше. Но они настолько эмоциональны, что почти все относятся к категории «непечатных». Хотя степень восхищения действиями российского бойца отражают как нельзя лучше и образнее. «Красава! Ловко его уделал! Алмазные яйца, братан!» — слышится со всех сторон.
На всё про всё: от начала схватки с летающим украинским камикадзе до взрыва дрона и момента, когда наш солдат, спокойно отряхивая снег с одежды, не суетясь, уходит прочь, — ушло ровно 30 секунд.
Хорошо видно, что боец заранее заметил опасность. Он выпускает в дрон из автомата несколько очередей, но промахивается. Камикадзе атакует на большой скорости, но солдат уворачивается, отпрыгивает в сторону, а украинский коптер врезается в землю и взрывается в нескольких метрах от бойца, не причинив ему никакого вреда.
Хладнокровен и везуч
«Атаковала его FPV-ишка, — анализирует ситуацию опытный командир роты добровольцев “Барс 3” с позывным Мох. — Я своим бойцам всегда объясняю, что если попали под воздушную атаку, то главное не надо паниковать. Дрон действительно можно сбить из автомата. От него можно даже убежать или увернуться, ведь управляет им оператор, а скорость дрона довольно большая, чтобы он успевал отреагировать на действия “жертвы”. Но одно дело увернуться от дрона со сбросом, на моей практике такое было не раз, а другое — от камикадзе, как в данном случае. Боец на видео действительно красавчик: очень хладнокровен и до безумия везучий. Дай Бог, чтобы удача его никогда не оставляла».