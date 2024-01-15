В горящем частном доме в Приморье погибла пенсионерка

«В ходе проверки по факту пожара было предварительно установлено, что очаг возгорания находился около пола в районе печки, откуда в дальнейшем пошло распространение огня, это наиболее вероятная причина пожара», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Арсеньеву УНДиПР ГУ МЧС России по Приморью.