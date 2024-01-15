В горящем частном доме в Приморье погибла пенсионерка

В Арсеньеве загорелся частный дом. В полыхающем здании пожарные обнаружили тело погибше1 74-летней женщины, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.
Тревожный звонок о пожаре поступил пожарно-спасательной службе в 15 января в 5:49. Когда сотрудники ведомства прибыли к зданию, из окна шел дым. Тело погибшей обнаружили во время тушения огня.
Пламя повредило около 12 квадратных метров дома. Предварительная причина пожара — нарушения правил безопасности при использовании печки.
«В ходе проверки по факту пожара было предварительно установлено, что очаг возгорания находился около пола в районе печки, откуда в дальнейшем пошло распространение огня, это наиболее вероятная причина пожара», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Арсеньеву УНДиПР ГУ МЧС России по Приморью.