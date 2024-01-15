Хабаровчанин отдал 110 тысяч рублей за несуществующую путевку на Мальдивы

Хабаровчанин отдал мошенникам 110 тысяч рублей за несуществующую путевку на Мальдивы, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился 35-летний житель Кировского района, он рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась работником турфирмы. Она сказала, что есть «горящая» путевка на Мальдивы по привлекательной цене. И сообщила, что если его заинтересовало предложение, необходимо срочно перевести предоплату на указанный номер телефона. Потерпевший перевел 110 тысяч рублей, после чего ни путевки, ни денег он не получил.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску Сергей Ткаченко.