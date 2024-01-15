Хабаровчанин отдал 110 тысяч рублей за несуществующую путевку на Мальдивы

В полицию обратился 35-летний житель Кировского района, он рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась работником турфирмы. Она сказала, что есть «горящая» путевка на Мальдивы по привлекательной цене. И сообщила, что если его заинтересовало предложение, необходимо срочно перевести предоплату на указанный номер телефона. Потерпевший перевел 110 тысяч рублей, после чего ни путевки, ни денег он не получил.