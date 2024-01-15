В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая

ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Два трамвайных вагона сгорели в Хабаровске за неделю, один находился в момент пожара на рейсе, другой — в депо, сообщает краевой главк МЧС.
«Вызов о возгорании поступил на центральный пульт связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона в 08.28 местного времени. Трамвай в этот момент находился на маршруте в районе остановки Брестская по улице Джамбула. Ещё до прибытия огнеборцев на место вызова транспортное средство покинули 25 человек», — сообщает главк.
Меньше чем за час пожар был ликвидирован на площади 4 «квадрата». Обошлось без пострадавших.
На прошлой неделе, 10 января, сгорел трамвайный вагон в депо на улице Краснореченской, сообщало краевое МЧС. Трамвай выгорел полностью. Пострадавших в происшествии также не было.