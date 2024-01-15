В Башкирии из-за аварии на теплотрассе жители дома месяц живут без тепла

«Последствия этого происшествия до настоящего времени не устранены, отопление в квартиры не подано. Неоднократные обращения в администрацию и коммунальные службы результатов не принесли. Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о непринятии мер к восстановлению теплоснабжения», — прокомментировали в СКР.