В Башкирии из-за аварии на теплотрассе жители дома месяц живут без тепла

Жильцы многоквартирного дома по улице Овчаренко города Белорецка месяц живут без отопления. В начале декабря произошла авария на теплотрассе. При проведении ремонтных работ затопило несколько квартир на первом этаже.
Белоречане позвонили на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России.
«Последствия этого происшествия до настоящего времени не устранены, отопление в квартиры не подано. Неоднократные обращения в администрацию и коммунальные службы результатов не принесли. Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о непринятии мер к восстановлению теплоснабжения», — прокомментировали в СКР.
Следком Башкирии организовал процессуальную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Владимиру Архангельскому доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.