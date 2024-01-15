Снес как кегли: в аварии в Приморье пострадали четыре человека

За минувшие выходные в Приморье произошло 79 ДТП: 71 с материальным ущербом, 8 с пострадавшими. Одна из таких аварий случилась на 56 километре трассы «Артем — Находка — порт Восточный». На это участке из-за столкновения автомобилей травмы получили четыре человека, в том числе и ребенок, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД по краю. Подробности — в материале.
По информации полиции, 68-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением, в итоге автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Expert, а затем с Acura.
Травмы получили водитель и женщина пассажир внедорожника, а также 22-летняя девушка и 8-летний ребенок, находившееся в салоне Nissan Expert.
Стаж вождения виновника аварии — 31 год, к административной ответственности в прошлом году его не привлекали. Как добавили в УМВД, полиция организовала проверку.