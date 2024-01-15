Снес как кегли: в аварии в Приморье пострадали четыре человека

За минувшие выходные в Приморье произошло 79 ДТП: 71 с материальным ущербом, 8 с пострадавшими. Одна из таких аварий случилась на 56 километре трассы «Артем — Находка — порт Восточный». На это участке из-за столкновения автомобилей травмы получили четыре человека, в том числе и ребенок, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД по краю. Подробности — в материале.