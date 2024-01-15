В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью

Ранее курский губернатор Роман Старовойт заявил, что силы ПВО, по предварительной информации, сбили три украинские ракеты над Фатежским районом.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК “Точка-У”. Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК “Точка-У” были уничтожены над Курской областью», — рассказали в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.