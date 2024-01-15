В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК “Точка-У”. Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК “Точка-У” были уничтожены над Курской областью», — рассказали в ведомстве.