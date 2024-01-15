Расследование дела в отношении Самата Абиша завершено, заявили в Генпрокуратуре

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что сейчас Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД — он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры..