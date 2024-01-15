Расследование дела в отношении Самата Абиша завершено, заявили в Генпрокуратуре

Дело направлено в суд. В рамках указанного уголовного дела Самат Абиш подозревается в совершении превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, сообщает издание.
В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. В Генпрокуратуре добавили, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты — данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Дело Самата Абиша
Напомним, в сентябре 2023 года экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.
Позже стало известно, что Генеральная прокуратура ведет досудебное расследование в отношении Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.
При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что сейчас Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД — он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры..
Кроме того, еще в июне 2022 года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится «в орбите следствия». В конце сентября в Генпрокуратуре прокомментировали возможность побега Самата Абиша из страны.