В школах Перми усилят пропускной режим после угроз о массовых нападениях

Напомним, 14 января в соцсетях и Telegram-каналах стали массово рассылаться сообщения о готовящихся нападениях на десятки образовательных учреждений в Перми. Также сообщалось о запланированных массовых убийствах в торговых центрах. В минтербезе Пермского края сообщили, что оперативные службы проводят проверку и предприняли меры для обеспечения безопасности жителей. Пермяков просят сохранять спокойствие и полагаться только на информацию официальных источников.