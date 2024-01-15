В школах Перми усилят пропускной режим после угроз о массовых нападениях

Пропускной режим в школах Перми будет усилен после сообщений с угрозами о массовых нападениях на образовательные учреждения.
Как стало известно сайту perm.aif.ru, после распространения информации о якобы готовящихся терактах администрации школ приняли решение об усилении пропускного режима в школах 15 января. Сообщения об этом родители учеников получили утром от классных руководителей.
«По причине поступления в несколько школ города угроз терактов в школе усиливается пропускной режим. Проход в школу по картам (брелкам)», — говорится в одном из сообщений, поступивших в родительском чате пермской школы (имеется в распоряжении редакции perm.aif.ru).
В других школах также усилен режим безопасности, сообщают родители.
«У старшего учительница сказала, что вход строго через металлоискатель сегодня», — говорит одна из родительниц пермского школьника.
По данным perm.aif.ru, одна из школ, где будет усилен пропускной режим 15 января, — школа № 127. В январе 2018 года в этом образовательном учреждении два подростка напали с ножами на учеников четвёртого класса и учительницу.
В министерстве территориальной безопасности сайту perm.aif.ru сообщили, что все школы Перми работают в штатном режиме.
Напомним, 14 января в соцсетях и Telegram-каналах стали массово рассылаться сообщения о готовящихся нападениях на десятки образовательных учреждений в Перми. Также сообщалось о запланированных массовых убийствах в торговых центрах. В минтербезе Пермского края сообщили, что оперативные службы проводят проверку и предприняли меры для обеспечения безопасности жителей. Пермяков просят сохранять спокойствие и полагаться только на информацию официальных источников.