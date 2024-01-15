Режим ЧС планируют объявить в Темиртау

«В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 закона “О местном государственном управлении и самоуправлении”, статьей 48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 закона “О гражданской защите”, приказом исполняющего обязанности Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 10 мая 2023 года № 240 “Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории сельского округа Аксу-Аюлы и поселка Акшатау Шетского района Карагандинской области», — говорится в проекте документа.