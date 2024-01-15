Школьница из Талдыкоргана пропала в Алматы

На юге Казахстана уже пятые сутки не могут найти 17-летнюю девушку, которая уехала из Талдыкоргана в Алматы и перестала выходить на связь, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.