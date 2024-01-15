Школьница из Талдыкоргана пропала в Алматы

Информация о пропаже девушки появилась на Instagram-странице (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) волонтерского движения Lider.kz. Согласно данным волонтеров, 17-летняя Айша 10 января уехала из Талдыкоргана в Алматы и пропала.
Приметы девушки: рост 176−178 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, стрижка, каре, глаза карие.
Айша была одета в коричневое пальто, белый шарф и красную кофту.
В Департаменте полиции области Жетісу корреспонденту NUR.KZ сообщили, что поиски девушки продолжаются. Создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения пропавшей.
«Работа по розыску находится на особом контроле руководства областного департамента полиции. По предварительной информации, последний телефонный разговор с мобильного телефона разыскиваемой школьницы зафиксирован в Алматы, после чего телефон был отключен», — рассказали в полиции.
Что делать, если пропал человек
На сайте «Электронного правительства» сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.