В Краснодарском крае вандалы сожгли траурный венок на Вечном огне

На Кубани неизвестные сожгли траурный венок на мемориале Вечный огонь. Инцидент случился в Тимашевске.
Акт вандализма произошел на минувших выходных, в ночь с субботы на воскресенье. Об этом в социальных сетях сообщил Почетный Караул пост № 1 города Тимашевска.
По словам представителей почетного караула, утром курсанты вместе с руководством провели уборку на Вечном огне, в том числе соскребли весь пластик от сожженного венка, попавший на мемориал.
О данной ситуации правоохранители узнали в рамках мониторинга Сети. По факту произошедшего стражи порядка организовали проверку.
«В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В кубанском главке полиции также уточнили, что ранее сообщения в правоохранительные органы по данному факту не поступали.