Свердловчанка выпрыгнула с 5-го этажа, спасаясь от пожара

Пожар произошел в трехкомнатной квартире в доме на улице Ленина, 112 на пятом этаже на площади 30 кв. м. Пострадал хозяин квартиры и жительница седьмого этажа, надышавшаяся угарного газа. Они находятся в больнице, за их жизнь бороются врачи.