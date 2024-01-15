Свердловчанка выпрыгнула с 5-го этажа, спасаясь от пожара

Пожар произошел в трехкомнатной квартире в доме на улице Ленина, 112 на пятом этаже на площади 30 кв. м. Пострадал хозяин квартиры и жительница седьмого этажа, надышавшаяся угарного газа. Они находятся в больнице, за их жизнь бороются врачи.
По данным МЧС, из дома спасено 35 человек, 15 человек эвакуированы в спортивную школу. Несколько человек отказались эвакуироваться. С ними находились пожарные и оказывали помощь. По факту пожара и смерти следственный отдел Лесного начал проверку.
«Организован осмотр места ЧП и опросы очевидцев. Тело женщины будет направлено на экспертизу для выяснения причины смерти», — пояснил ЕАН старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ региона Валерия Горелых, предварительной версией пожара является неосторожное обращение с огнем или неисправность бытовой техники.