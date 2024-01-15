Подозреваемому в убийстве бизнесмена в баре в Перми продлили арест

Напомним, предпринимателя Александра Лукова застрелили в собственном баре в Перми в начале октября 2023 года. Преступника объявили в розыск. Под подозрение попал бывший деловой партнёр погибшего. Предположительно, убийство могло быть заказным. В какой роли подозревают бизнес-партнёра Лукова (заказчик или исполнитель) дополнительно не сообщается.