Подозреваемому в убийстве бизнесмена в баре в Перми продлили арест

Арест подозреваемого в убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова продлили до 5 апреля 2024 года.
По подозрению в преступлении, предусмотренном статьёй 105 УК РФ (убийство), осенью 2023 года задержали бывшего делового партнёра Лукова. Его отправили в СИЗО до 15 января.
«Арест продлён до 5 апреля», — сообщили perm.aif.ru в Свердловском районном суде 15 января.
Напомним, предпринимателя Александра Лукова застрелили в собственном баре в Перми в начале октября 2023 года. Преступника объявили в розыск. Под подозрение попал бывший деловой партнёр погибшего. Предположительно, убийство могло быть заказным. В какой роли подозревают бизнес-партнёра Лукова (заказчик или исполнитель) дополнительно не сообщается.