В Казани сгорел двухэтажный жилой дом

В садовом товариществе КМПО № 1 произошёл крупный пожар в Казани. Двухэтажный деревянный дом размером 9*10 метров был полностью уничтожен огнём. Вечернее возгорание было заметно с улиц ТЭЦевская и Челюскина.
В результате инцидента никто не пострадал. Огонь быстро охватил деревянное строение на площади 81 кв. м.
По предварительным данным, одной из возможных причин возгорания могла быть неисправная электропроводка. Также рассматривается версия умышленного поджога. Сотрудники государственного пожарного надзора ведут расследование для выяснения точных причин произошедшего пожара.
Ранее мы писали, что в Казани произошел крупный пожар. Огонь полностью охватил кровлю гостиницы «Астория» и начал распространяться и на нижние этажи.