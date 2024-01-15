В СК рассказали, как в Иркутске раскрывают убийства прошлых лет

Таких «дилетантов» вычислить бывает особенно непросто. Но необходимо. Каждый человек должен понимать, что ни одно преступление, даже совершённое очень давно, не останется без наказания. Самыми резонансными из преступлений прошлых лет, раскрытых в Иркутске, остаются, пожалуй, дело маньяка Попкова, который продолжает признаваться все в новых жертвах и бывшей иркутянки, 30 лет назад участвовавшей в убийстве подружки. Долгие годы она спокойно жила в Средней Азии, но, вернувшись в Москву, была задержана. Чего никак не ожидала. Дела прошлых лет раскрываются и сейчас. Два из них — в Нижнеудинске.