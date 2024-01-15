В СК рассказали, как в Иркутске раскрывают убийства прошлых лет

Найти убийцу или насильника спустя 10−15 лет после совершенного преступления сложно. Но возмездие их настигает! Над раскрытием преступлений прошлых лет в каждом регионе работают лучшие следователи и криминалисты, поднимают архивные дела. Сразу два таких дела за 2023 год на счету следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СК России по Иркутской области Михаила Полякова. Накануне профессионального праздника он рассказал журналисту irk.aif.ru о работе над этими делами.
Как раскрывают преступления прошлых лет
Собственно, что такое преступления прошлых лет? Это папки с делами, которые сданы в архив. В этих папках — материалы по расследованию тяжких преступлений, которые остались не раскрыты, потому что не удалось отыскать преступника. Следственный Комитет, который создали в 2011 году, «унаследовал» сотни тысяч таких дел. Да и после случалось, что убийцу долго не могли найти. Для работы с такими делами по распоряжению Главы СК Александра Бастрыкина в каждом регионе были созданы отдельные группы с лучшими аналитиками в составе.
«Сегодня у следствия возможности куда больше, — рассказывает Михаил Поляков. — И, прежде всего, благодаря генетической экспертизе, в нашем распоряжении базы данных ДНК. И не только. Среди следователей-криминалистов есть те, кто с помощью специальной программы способен восстановить удалённые с телефона или компьютера файлы. Но главное, конечно, аналитика. Среди преступлений такого рода довольно много “случайных”, которые совершали люди, не состоявшие ни на каком учёте, до и после не совершавшие ничего подобного».
Таких «дилетантов» вычислить бывает особенно непросто. Но необходимо. Каждый человек должен понимать, что ни одно преступление, даже совершённое очень давно, не останется без наказания. Самыми резонансными из преступлений прошлых лет, раскрытых в Иркутске, остаются, пожалуй, дело маньяка Попкова, который продолжает признаваться все в новых жертвах и бывшей иркутянки, 30 лет назад участвовавшей в убийстве подружки. Долгие годы она спокойно жила в Средней Азии, но, вернувшись в Москву, была задержана. Чего никак не ожидала. Дела прошлых лет раскрываются и сейчас. Два из них — в Нижнеудинске.
Убила новорожденного 14 лет назад
33-летняя жительница Нижнеудинска летом 2023 года буквально застыла у порога, когда увидела входящих в дом полицейских.
«За эти годы она, наверное, просто вычеркнула из памяти тот мартовский день 2010 года, когда родила ребёнка и вынесла его подальше от дома на улицу, бросила в снег, — рассказывает Михаил Поляков. — Тогда ей было 20 лет».
Тогда, в 2010 году следователям так и не удалось вычислить мать-убийцу. Замерзший на деревенской улице ближайшего пригорода Нижнеудинска малыш появился на свет здоровеньким и крепким. Ему бы жить и жить.
«Специалисты тогда взяли анализ на ДНК умершего ребенка, — продолжает Поляков. — Но в 2010 году преступление раскрыть не удалось, уголовное дело было приостановлено».
Разбирая старые дела в 2023 году, следователь-криминалист Поляков решил снова «пробить» ДНК малыша через базу данных — она за эти годы значительно пополнилась.
«И наши расчёты оправдались — совпадение обнаружилось. Один из ранее судимых жителей Тулуна оказался отцом ребёнка. Его данные были занесены в базу, когда шли генетические экспертизы по делу, за которое потом осудили маньяка Попкова, — продолжает Михаил Александрович. — Дальше — дело техники. Мы возобновили уголовное дело, допросили отца ребенка, и он рассказал, что в 2009 году был в близких отношениях с жительницей Нижнеудинского района».
Полицейские разыскали женщину, взяли анализ ДНК и доказали, что именно она — мать погибшего в 2010 году ребёнка. Ей предстоит ответить за убийство малолетнего.
А на молотке — ДНК убийцы
С помощью анализа ДНК в суде «железно» удастся доказать и вину вахтовика из Узбекистана, который в 2017 году забил насмерть 65-летнего местного жителя. Мужчина умер в районной больнице от множества травм.
«Следователи выяснили, кто именно виновник смерти сибиряка, но задержать его не удалось — к тому времени вахтовик уже был в Ташкенте, куда успел сбежать, — рассказывает Михаил Поляков. — Мы связались с коллегами, оперативники его допросили. Но дело пришлось приостановить — так как подозреваемый был в другой стране».
Преступление, как быстро выяснилось, произошло из-за «любовного треугольника» — женатый на родине вахтовик нашел в сибирской глубинке замужнюю женщину. А когда её супруг решил «разобраться» с женой, взялся ей «помочь». И во время скандала схватился за молоток.
Шесть лет мужчина не выезжал из Узбекистана на заработки. Потом решил, что за давностью лет о деле наверняка забыли. И, после убийства, после появления третьего ребёнка (семью-то надо кормить!) купил билет из Ташкента в Санкт- Петербург. А там завербовался на вахту в Киренск. Но оказался вместо работы плотником … на очной ставке с вдовой.
"А на тот случай, если бы он решил заявить, что ни при чём, у нас есть образцы ДНК, их он оставил на том самом молотке, которым бил сибиряка по голове, — продолжает Михаил Поляков.
Да и задержали вахтовика вовсе не случайно. Пограничная служба была предупреждена о том, что, как только человек с его данными появится в России, следователям сообщат. Так что его приезда в Сибири, можно сказать, ждали".