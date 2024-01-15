18-летнюю девушку заподозрили в краже более 1 млн рублей у пенсионерки в Иркутске

Сотрудники полиции задержали 18-летнюю подозреваемую в краже 1,2 млн рублей у 75-летней пенсионерке в Иркутске. По данным правоохранителей, девушка предложила женщине помощь в уборке. Попав в квартиру, злоумышленница попросила у старушки стакан воды. Как только пенсионерка отлучилась в соседнюю комнату, гостья похитила из комода накопленные деньги, после чего скрылась в неизвестном направлении. Позже потерпевшая позвонила в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Инцидент произошел перед Новым годом. Подозреваемой оказалась уроженка Тайшетского района. Дома у девушки обнаружили 800 тысяч рублей. Остальные похищенные деньги она успела потратить.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
Сейчас сотрудники полиции проверяют фигурантку на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Людей, пострадавших от противоправной деятельности задержанной, полицейские просят обратиться по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), либо по телефону дежурной части: