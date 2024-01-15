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Две туристки за день получили травмы на «Красноярских Столбах»

В минувшее воскресенье одна девушка травмировала спину, другая женщина — ногу.
спасатели
Источник: КГКУ "Спасатель"

В минувшее воскресенье два человека на «Красноярских Столбах» получили травмы. Об этом сообщили в краевой Службе спасения.

14 января травму ноги получила 41-летняя женщина. Её эвакуировали и доставили до улицы Свердловская.

Позже травмировалась 18-летняя девушка. Она получила травму спины, потребовалась эвакуация. Спасатели доставили пострадавшую до Свердловской и передали медикам.

В Службе спасения отметили, что на территории нацпарка в скальном районе сохраняется гололёдица. Есть риск получения травмы.

Ранее в Красноярском крае девочка получила травмы при катании на плюшке. Она была госпитализирована. Ещё один мальчик погиб, катаясь на тюбинге в Красноярске. Он упал с обрыва высотой 15 метров.