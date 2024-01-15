Прокуратура проверит жалобы казанцев на холод в автобусах

Прокуратура Казани начала проверку после поступления жалоб от горожан на низкую температуру в салонах автобусов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Казанцы пожаловались в социальных сетях, описывая ситуации, когда температура в автобусах едва выше, чем на улице. Также отмечается, что двери транспортных средств часто остаются открытыми на остановках, что усугубляет ситуацию.
«Надзорное ведомство проверит эту информацию и при наличии оснований даст правовую оценку работе автотранспортного предприятия в части соблюдения требований законодательства о пассажирских перевозках», — отметили в прокуратуре.
В случае обнаружения нарушений в работе автотранспортного предприятия, касающихся обеспечения комфортных условий для пассажиров, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.