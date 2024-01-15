Уголовное дело возбудили из-за драки двух подростков в школе Ленобласти

В Ленобласти полицейские возбудили уголовное дело из-за драки двух подростков в школе. Все произошло 26 декабря в Кудрово на Березовой улице. Двое парней что-то не поделили. Словесная перепалка переросла в драку. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.