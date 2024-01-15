В Петербурге подожгли «Мерседес» бизнесмена из Йемена

В ночь на воскресенье кто-то поджег его машину, припаркованную в центре города. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 15 января.
Накануне после полуночи в экстренные службы поступило сообщение о том, что на 5-й Советской улице горит машина. Приехавшая полиция обнаружила частично обгоревший «Мерседес Бенц», принадлежащий 43-летнему выходцу из Йемена. В 2014 году он получил гражданство РФ в упрощенном порядке. В Петербурге его деятельность связана с бизнесом.
Пожарные успели отстоять автомобиль, в результате у «Мерседеса» обгорели только заднее крыло и фара. Оперативники просмотрели записи с камеры наблюдения, в объектив которой попадало место происшествия. На кадрах видна вспышка и убегающий человек.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.