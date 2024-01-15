Главу Троицка Челябинский облсуд оставил в СИЗО до 13 февраля

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, аналогичное решение принято и в отношении местного предпринимателя Дмитрия Виноградова.
Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, что директор одной из компаний дал взятку мэру беговой дорожкой в обмен на разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию здания магазина.
Следственный комитет возбудил дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290, частью 3 статьи 291, частью 2 статьи 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).