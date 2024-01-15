Ищет полиция: владивостокский Халк попал на камеры видеонаблюдения

Во Владивостоке водитель Toyota Aqua собственными руками сломал шлагбаум на улице Жигура, 12. Жители дома написали на него заявления и теперь мужчину ищет полиция. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Автомобилист заехал во двор дома при открытом шлагбауме, а вот выехать обратно уже не смог, так как устройство закрылось. Брелока-пульта у него с собой не оказалось, и мужчина убрал препятствие по-своему: просто сломав его руками.
Жильцы дома написали на него заявление в полицию. Сотрудники ведомства организовали проверку: приехали по указанному адресу, осмотрели место, опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения.
Теперь полицейские устанавливают личность владивостокского Халка, а также выясняют, где он находится, чтобы привлечь его к ответственности.