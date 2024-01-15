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Ищет полиция: владивостокский Халк попал на камеры видеонаблюдения

Во Владивостоке мужчина голыми руками сломал шлагбаум во дворе жилого дома.

Во Владивостоке водитель Toyota Aqua собственными руками сломал шлагбаум на улице Жигура, 12. Жители дома написали на него заявления и теперь мужчину ищет полиция. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Автомобилист заехал во двор дома при открытом шлагбауме, а вот выехать обратно уже не смог, так как устройство закрылось. Брелока-пульта у него с собой не оказалось, и мужчина убрал препятствие по-своему: просто сломав его руками.

Жильцы дома написали на него заявление в полицию. Сотрудники ведомства организовали проверку: приехали по указанному адресу, осмотрели место, опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Теперь полицейские устанавливают личность владивостокского Халка, а также выясняют, где он находится, чтобы привлечь его к ответственности.