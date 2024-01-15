В пермских торговых центрах усилили меры безопасности из-за угроз о нападении

«Режим работы охраны усиленный. Но мы понимаем, что если вооруженный человек войдет в ТРЦ, то остановить его может только вооруженный полицейский. Наш куратор от ФСБ сообщает, что информация о готовящихся нападениях — вброс», — рассказал директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов корреспонденту агентства.