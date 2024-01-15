В Краснодаре ночью загорелась квартира в многоэтажном доме

Сегодня ночью, 15 января, в Краснодаре произошёл пожар. По информации краевого ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в многоэтажном доме на проспекте писателя Знаменского поступило в 00:20. Горело в квартире на площади 10 кв. метров.