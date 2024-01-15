В Краснодаре ночью загорелась квартира в многоэтажном доме

Сегодня ночью, 15 января, в Краснодаре произошёл пожар. По информации краевого ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в многоэтажном доме на проспекте писателя Знаменского поступило в 00:20. Горело в квартире на площади 10 кв. метров.
Спустя 18 минут возгорание полностью потушили. О пострадавших не сообщается.
К ликвидации возгорания привлекали от МЧС 12 человек и 3 единицы техники. Причину и ущерб произошедшего устанавливают.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в кубанской столице Следком организовал проверку по факту обнаружения тел 2 мужчин в теплокамере.